Désintox. Non, Vladimir Poutine ne cherche pas à faire main basse sur des armes américaines en Ukraine

Dans un tweet devenu viral, publié le 11 février, l'animateur télé Jack Posobiec, activiste conservateur et présentateur influent, relaye ainsi une capture d'écran de la chaîne CNN, affichant le visage de Vladimir Poutine. En “breaking news”, le bandeau de la chaîne d'information indique : « Selon plusieurs sources, Poutine retardera l'invasion jusqu'à ce que Biden livre des armes à l'Ukraine, pour que la Russie les récupère. »

En légende de son tweet, Jack Posobiec assure : « Ceci est un vrai titre CNN. » Dans les commentaires, plusieurs internautes prennent cette image à la rigolade. D'autres, en revanche, ne parviennent pas à démêler le vrai du faux.

Fin janvier, les États-Unis ont bel et bien livré des équipements et des munitions à l'Ukraine, dans le contexte d'une montée des tensions avec la Russie. Mais l'information n'a pas du tout été traitée sous cet angle par la chaîne américaine.

En réalité, cette capture d'écran a été manipulée. Plus précisément, le bandeau de CNN, créé de toutes pièces, n'a jamais existé. La scène est tirée d'un plateau de l'émission At this hour, diffusée en mars 2017. On peut y voir un reportage sur les suspicions d'ingérence de l’État russe dans les élections américaines. Le bandeau d'origine indique alors : « Selon plusieurs sources, les espoirs de Donald Trump de nouer un accord avec la Russie s'évanouissent. » Sans rapport, donc, avec la situation actuelle en Ukraine.

