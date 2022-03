Désintox. Guerre en Ukraine : Non, le président Emmanuel Macron ne tient pas un double-langage en fonction de ses interlocuteurs

Après la réception des chefs d’État et premiers ministres européens à Versailles pour évoquer la guerre en Ukraine, plusieurs candidats à l’élection présidentielle, comme Éric Zemmour, Marine Le Pen ou les soutiens de Jean-Luc Mélenchon ont dénoncé le double-langage du président Emmanuel Macron, selon qu’il s’adresse aux Français ou aux étrangers. Ces rivaux et leurs militants s’appuient sur une séquence diffusée par l’émission Quotidien, qui circule depuis le 11 mars.

Le montage de l’émission montre le président français se disant « pessimiste » et « inquiet » lorsqu’il parle aux médias français, alors qu’il se dit « optimistic » sur le dénouement du conflit lorsqu’il répond à une journaliste étrangère. Mises côte à côte, les déclarations contradictoires du président français font rire en plateau. « Du coup, on préfère quand il parle en anglais, non ? » s’amuse l’animateur Yann Barthès.

Sauf que la séquence est tronquée et trompeuse… Dans une vidéo plus longue diffusée par la BBC, on peut entendre le président français ajouter : « Je suis de nature optimiste, mais j’essaie également d’être réaliste ». Moins confiant que ce que pourrait laisser croire Quotidien, Emmanuel Macron évoque son engagement à discuter avec Vladimir Poutine pour négocier un cessez-le-feu, mais reconnaît sur un ton plus grave que « ce cessez-le-feu ne me paraît pas réaliste dans les prochaines heures, pour être honnête avec vous. »

Dès le lendemain, Quotidien avait plaidé le « second degré », assurant qu’il s’agissait d’une séquence humoristique. Ce que certains n’ont pas compris. Ou ont fait semblant de ne pas comprendre.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

