Défilé du 9 mai à Moscou : des parades moins étoffées que d’habitude, le défilé aérien annulé

Bien plus qu’une traditionnelle commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le défilé du 9 mai de cette année est une démonstration de force, à l’adresse de l’Ukraine et du monde entier. 11 000 soldats défilent sur la place Rouge devant Vladimir Poutine, qui rejette une nouvelle fois la responsabilité de la guerre sur les Occidentaux. Vladimir Poutine veut exhiber la force de frappe russe.

Un 9 mai en demi-teinte

Des chars et des lance-missiles nucléaires paradent, alors même que le chef du Kremlin a déjà brandi le spectre de l’arme atomique. Le public semble galvanisé. Dans une vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut lui aussi marquer cette journée de commémoration et refuse que la Russie se l’accapare. Mais ce 9 mai semble en demi-teinte. Les parades semblent beaucoup moins étoffées que d’habitude, le défilé aérien a été annulé. Raison invoquée : la météo. Et alors que des observateurs attendaient des annonces de Vladimir Poutine, il n’en a rien été. L’impasse de son armée en Ukraine y est-elle pour quelque chose ?