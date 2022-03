Decathlon suspend ses activités en Russie : "Qu'est-ce qu'on va faire, aller au marché aux puces ?", réagit un client à Moscou

Ils sont quelques-uns comme Elena à passer pour la dernière fois au Decathlon Sokolniki de la banlieue de Moscou. La jeune femme a acheté du matériel de randonnée, avant qu'il ne soit trop tard : "Alors que nous venions ici, nous avons appris que ça fermait sur le canal Telegram de la BBC et on s'est dit qu'on avait de la chance d'y aller. Alors j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin".

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

L'entreprise française d'équipement de sport a annoncé, mardi 29 mars, la suspension de ses activités en Russie en raison de problèmes d'approvisionnement. Les deux autres enseignes de la galaxie Mulliez, Leroy Merlin et Auchan, y poursuivent leur activité, malgré les critiques.

"Tout le monde s'en va"

Le premier magasin Decathlon avait ouvert en 2006 en Russie et en 16 ans, l'enseigne est devenue très populaire dans le pays. Mais comme Ikea, comme H&M, comme Uniqlo, elle s'en va, constate avec déception Serguei, un autre Moscovite : "On avait pris des habitudes depuis des années, et c'est difficile de s'en détacher et en plus tout le monde s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire ? Aller au marché aux puces comme dans les années 90 pour acheter des contrefaçons Abibas ?", lâche-t-il en riant.

Anna a elle aussi acheté un tapis de yoga in extremis. Cette Moscovite regrettera l'enseigne, mais elle choisit ses mots pour dire que l'essentiel n'est pas là : "Bien-sûr nous subissons tous cette situation et tout le monde ressent les conséquences des évènements et des décisions actuels. Mais ce qui me rend triste, ce n'est pas la fermeture d'un magasin, il y a d'autres choses qui se passent qui m'attristent bien plus".

De l'autre côté de la galerie commerciale, Leroy Merlin reste ouvert. Mais pour combien de temps ?