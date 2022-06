Dans "Un autre monde", Alain Frachon décrypte les discours des dictateurs

Éditorialiste international au journal Le Monde, Alain Frachon décrypte dans son ouvrage "Un autre monde, l'ère des dictateurs", la logique des régimes dictatoriaux et l'importance de comprendre leurs discours pour saisir leur nature.

Pour Alain Frachon, le meilleur moyen de comprendre les dictateurs est de bien étudier ce qu'ils disent. À propos du président russe, Vladimir Poutine, il explique qu'"en juillet, il écrit un long article qu'il met sur le site du Kremlin. C'est un article dans lequel il dit : l'état ukrainien n'existe pas, c'est une construction totalement artificielle et qui n'aurait pas dû être, c'est une faute qu'on a commise du temps soviétique". Six mois plus tard, il prenait la décision d'envahir le pays.

A Taïwan, un risque de conflit majeur ?

Parmi les risques de conflit majeur, Alain Frachon mentionne dans son livre Taïwan. Vladimir Poutine et Xi Jinping sont-ils deux dictateurs de nature équivalente ? "Je serais plutôt tenté de croire qu'en l'espèce, sur ce cas de Taïwan, Xi Jinping se raconte moins d'histoires que Poutine ne s'en est racontées sur l'Ukraine", estime-t-il, rappelant également que la Chine est confrontée à des problèmes sanitaires et économiques dans son pays.