Dans la région d'Izioum, les destructions sont le prix à payer de la contre-offensive ukrainienne : "un missile est tombé sur ma maison"

"Un missile est tombé sur ma maison", lâche Valéry, de retour chez lui, à Iatskivka, petit village à quinze kilomètres à l’est d’Izioum. Autour de lui, c'est la désolation. Les dégats sont immenses, et s'étalent de villages en villages, avec partout les mêmes scènes de chaos. Comme Valéry, des civils, qui ont fui les combats, retournent peu à peu dans leur maison, ou plutôt ce qu'il en reste. "Les explosions ont soufflé les vitres et les éclats ont été projetés dans toutes les directions", montre ce propriétaire d'une supérette.

L'homme a tout perdu dans les frappes menées par les forces ukrainiennes pour reprendre du terrain sur les Russes. L'ensemble des habitants font le même récit, ici, dans la région d'Izioum. Une vie brisée par la guerre mais sans céder au découragement. "Un missile est d'abord tombé juste devant, puis deux heures après la maison a été touchée par un obus", décrit Pavlo, avant d'ajouter, aujourd'hui, on a besoin de matériel pour la reconstruire mais je finirai par rebâtir cette maison."

Une maison dont le toit a été détruit par un bombardement à Iatskivka, près d'Izioum. (OMAR OUAHMANE / ESP - REDA INTERNATIONALE)

Si Pavlo ambitionne de reconstruire sa maison, détruite par les bombardements, il n'en veut pas aux forces ukrainiennes. C'est également le cas de la majorité des habitants car les soldats russes vivaient au milieu des rares civils, qui avaient fait le choix de rester. Ils se sont installés dans les maisons, les jardins, les immeubles, les parcs ou les places publics. Pour les repousser, l’armée ukrainienne a donc dû frapper chaque position russe.

"Difficile de décrire le soulagement que je ressens. Ce bonheur de faire partie de nouveau de l'Ukraine. D'être avec notre peuple, et non plus sous le joug des Russes."