Crise entre la Russie et l'Ukraine : "La crainte que nous avons, c'est que Vladimir Poutine ne s'arrête pas là", affirme Jean-Yves Le Drian

Tension maximale entre la Russie et les puissances ocidentales. Alors que Vladimir Poutine a reconnu la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et de Donetsk, Jean-Yves Le Drian a exprimé son inquiétude sur l'évolution du conflit entre Kiev et Moscou, mardi 22 février. "La crainte que nous avons, c'est que Vladimir Poutine ne s'arrête pas là", a affirmé le ministre des Affaires étrangères sur France 2.

>> Conflit entre la Russie et l'Ukraine : suivez les dernières informations

Aujourd'hui, "la situation reste très grave", estime Jean-Yves Le Drian, avec "toujours 140 000 militaires russes aux frontières de l'Ukraine". "La situation est extrêmement préoccupante", a martelé le ministre français.

Selon Jean-Yves Le Drian, les sanctions annoncées par Josep Borrell, haut-représentant de l'Union européenne pour la sécurité, constituent "un premier train" de mesures. "L'important c'était aussi d'être uni, non seulement avec les 27 mais aussi les Etats-Unis, le Canada et le Japon."