Crise en Ukraine : Poutine lance l’attaque

D. Schlienger, @RevelateursFTV, C. Berbett

C’est par une déclaration surprise à la télévision que le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé déclarer la guerre à l’Ukraine. Il s’est montré menaçant avec ceux qui essaieraient de s’opposer. Quelques minutes plus tard, des explosions ont éclaté à Kiev.

Des explosions en pleine nuit... La guerre en Ukraine a bel et bien débuté, le jeudi 24 février. Les habitants ont été réveillés par des bruits sourds. La Russie vient de déclarer la guerre. "J’ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Le but est de protéger le peuple qui depuis 8 ans, souffre des abus et du génocide du régime de Kiev", a déclaré Vladimir Poutine à la télévision.

Au moins 40 militaires et une dizaine de civils ont été tués

Le président ukrainien s’adresse aussitôt à la population : "Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre état, nous avons besoin que vous restiez calmes aujourd’hui, si possible restez chez vous". Mais il est difficile de garder son calme. Des missiles russes frappent les infrastructures militaires ukrainiennes. Au moins 40 militaires et une dizaine de civils ont été tués depuis le début de l’attaque. Le secrétaire général de l’ONU a lancé un appel au calme aux Russes "au nom de l’humanité".