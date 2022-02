Crise en Ukraine : les habitants d'Alexandrovsky vivent entre deux feux

Alexandrovsky, village en première ligne. "Il y a un dernier checkpoint et après c’est l’Ukraine", explique Nicolaï Pelir qui vit côté pro-russe, dans l’autoproclamée république populaire de Donetsk. Son toit a été en partie détruit au plus fort des combats en 2014-2015 : "Ça a atterri dans le toit et ça a détruit toutes les fenêtres". Depuis, plus de tirs à l’arme lourde, mais des tirs réguliers à l’arme automatique.

La fuite comme seule option

"Dans le potager, il y a des abris militaires. Si ça commence on s’enfuira. J’espère juste qu’ils n’utiliseront pas d’armes lourdes", poursuit-il. Ici, ce n’est pas l’armée russe que l’on craint, mais une attaque ukrainienne. Sergeï Andrievski était dans son jardin lorsqu’une balle est venue se loger dans son bras. Si la cicatrice est presque invisible, la douleur est bien présente car la balle est toujours à l'intérieur : "Je peux seulement m’allonger sur le dos et sur le côté droit. Quand on vit dans un endroit comme celui-là ça peut commencer à chaque instant".