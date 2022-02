Crise en Ukraine : les États-Unis prévoient des sanctions économiques fortes contre la Russie

Les États-Unis ont assuré qu’ils allaient "frapper fort et annoncer des sanctions d’une minute à l’autre", rapporte le journaliste Loïc de la Mornais, en duplex depuis Washington, mardi 22 février. La veille, la Maison-Blanche a déjà annoncé des sanctions sur les deux petites républiques autoproclamées du Donbass. Cette fois, "ce seront des sanctions directement sur la Russie, sur l’entourage de Vladimir Poutine, sans avoir le détail", poursuit le journaliste.



Aucune intervention militaire américaine prévue

"On s’attend à des sanctions économiques fortes, qui placeraient la Russie peut-être au même rang que l’Iran et Cuba avec, par exemple, l’interdiction de commercer en dollars avec la Russie, (…) peut-être une coupure de la Russie du système bancaire international SWIFT", indique Loïc de la Mornais. En revanche, "aucune intervention militaire" n'aura lieu. "Les États-Unis l’ont dit et répété, il n’y aura pas de soldats américains en Ukraine", conclut le journaliste.