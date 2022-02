Crise en Ukraine : les États-Unis évoquent une intervention russe imminente

Alors que les tensions montent en Ukraine, les États-Unis évoquent une intervention russe imminente. Ils rapatrient le personnel de leur ambassade et de nombreux pays occidentaux incitent leurs ressortissants à quitter l’Ukraine.

Les Russes continuent d’intimider l’Ukraine en diffusant des images d’exercices militaires en Biélorussie, samedi 12 février. La tension remonte d’un cran. Le gouvernement américain affirme désormais qu’une invasion pourrait être imminente. En quelques heures, tour à tour, les Américains, les Britanniques et les Allemands ont rappelé une partie de leur effectif diplomatique et conseillent à leurs ressortissants de quitter au plus vite l’Ukraine.



100 000 soldats russes aux portes de l’Ukraine



Malgré les tentatives de négociation, la situation semble dans l’impasse. D’un côté, il y a les forces de l’OTAN et de l’autre, les troupes russes, qui ces dernières semaines se massent notamment en Biélorussie. Il y a donc 100 000 soldats menaçants aux portes de l’Ukraine. De leur côté, les troupes ukrainiennes s’entraînent et se tiennent prêtes à réagir, mais le président tente de faire redescendre la tension.