Crise en Ukraine : des chars russes sont entrés dans le Donbass

Sur des images amateures, une colonne de blindés fait son entrée en Ukraine. Mardi 22 février dans la matinée, à Donetsk (Ukraine), des hommes sont venus se porter volontaires afin de combattre dans les rangs des forces séparatistes. Le drapeau de la république populaire de Donetsk côtoie celui de la Russie. Les habitants se félicitent de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques séparatistes comme indépendantes de l’Ukraine.



" Donetsk retient son souffle "

Direction la ligne de front, dans un village situé à quelques kilomètres des positions ukrainiennes. La nuit a été calme, contrairement aux jours précédents. Ici, c’est déjà la guerre depuis huit ans. La Russie est vue comme un protecteur, et plus encore que l’indépendance, on attend avec impatience le soutien de l’armée de Vladimir Poutine. "Donetsk retient désormais son souffle pour savoir ce que l’intervention directe annoncée par la Russie pourrait changer à ce conflit, qui dure ici depuis huit ans", conclut le journaliste Luc Lacroix, présent sur place.