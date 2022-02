Crise en Ukraine : comment la table de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine est devenue le centre de l'attention

Une table de marbre blanc de plusieurs mètres de long, soutenue par trois pieds massifs ornés de colonnades. Au milieu et pour tout ornement, un maigre bouquet de fleurs. De part et d'autre, Emmanuel Macron et son homologue russe, Vladimir Poutine. Voici le curieux décor dans lequel les deux chefs d'Etat ont évoqué la crise en Ukraine à huis clos et pendant cinq heures, lundi 7 février. Cette table a retenu l'attention des internautes, qui se sont empressés de la commenter et de moquer ce cadre étonnant pour un tête-à-tête diplomatique.

>> Crise en Ukraine : suivez les dernières informations sur les négociations dans notre direct

Certains, comme le candidat souverainiste à la présidentielle Florian Philippot, ont tenu à voir dans cette distance une "humiliation" pour Emmanuel Macron. Il ne s'agit pourtant pas d'un message que le maître du Kremlin a voulu envoyer au président français. Une semaine plus tôt, le Premier ministre hongrois, réputé proche de Moscou, avait été reçu dans les mêmes conditions. Viktor Orbán avait "déjà expérimenté la formule", "l'apéro distancié", en trinquant à plusieurs mètres de Vladimir Poutine, rappelle le correspondant de Radio France, Sylvain Tronchet, sur Twitter.

2) Orban avait aussi d'ailleurs expérimenté l'apéro-distancié après la désormais célèbre table de marbre blanc... pic.twitter.com/0tKOML7JQN — Sylvain Tronchet (@SylvainTronchet) February 7, 2022

"Je l'ai vécu comme le protocole sanitaire qu'ils ont voulu imposer, mais ça n'a pas du tout gêné le débat", a expliqué Emmanuel Macron aux journalistes qui l'accompagnaient dans l'avion partant de Moscou pour Kiev, à l'issue de cette rencontre.

Le président russe est en effet extrêmement précautionneux vis-à-vis du Covid-19, rappelle Sylvain Tronchet sur Twitter. En plus de respecter les mesures de distanciation sociale, Emmanuel Macron a dû se faire tester une fois. C'est bien moins que l'intégralité des journalistes présents pour la conférence de presse, qui ont dû effectuer quatre tests PCR. "Ni conseillers, ni secrétaires dans la salle. Les deux traducteurs étaient en cabine", rappelle Sylvain Tronchet sur Twitter. Seule une traductrice "de secours" est restée "dans un coin de la pièce".

Mégaphone et duel de jeu vidéo

Comment Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, à plusieurs mètres l'un de l'autre, pouvaient-ils s'entendre parler, chacun à un bout de la table ? N'auraient-ils pas eu besoin d'un mégaphone, a fait mine de se demander un internaute sur Twitter. "Il y avait des petits micros et des oreillettes. Donc on entendait parfaitement", a assuré aux journalistes Emmanuel Macron dans son avion pour Kiev.

Certains internautes ont vu dans ce face-à-face entre les deux dirigeants un "remake" du duel entre James Bond et le grand méchant. Dans la scène originelle du film Jamais plus jamais datant de 1983, l'agent secret 007 affronte dans un jeu vidéo un certain Maximillian Largo et perd contre lui, prenant un électrochoc.

On sait exactement comment ça va finir. pic.twitter.com/DE6q20eZM0 — Pierre B. (@Pierre_B_y) February 7, 2022

Cette confrontation diplomatique a inspiré à d'autres l'image d'un combat de titans, où la puissance des super-pouvoirs a fait disparaître le petit bouquet de fleurs.

Dîner ou balançoire ?

Pour cette rencontre, la table était en effet une nécessité puisque, rappelle Olivia Leray sur franceinfo, les deux hommes d'Etat ont dîné ensemble. Au menu, des "pommes trempées aux langoustines, soupe aux cinq espèces de poisson, sorbet au gingembre, steak d'esturgeon ou viande de renne". Certains se sont rappelés un repas peu chaleureux, quoique plus franchouillard : celui entre Jean Gabin et Louis de Funès dans Le Tatoué, en 1968.

Le repas peut commencer entre le Président #Poutine et le Président Macron pic.twitter.com/A04oKciuzK — Just Louis de Funès (@justdefunes) February 7, 2022

Entre le Russe et le Français, lequel des deux a le plus de poids dans les négociations ? Un internaute a imaginé que les deux chefs d'Etat jouaient à la balançoire.

Table ou "Titanic" ?

Même le quotidien Libération s'est fendu d'un détournement de cette table, l'étirant encore un peu plus, comme un symbole de la route sinueuse suivie par les pourparlers.

À la une de Libération ce mardi :



Macron-Poutine : dialogue à la russe https://t.co/nj2k4mQp7h pic.twitter.com/nKD4wJHWjg — Libération (@libe) February 7, 2022

Le dernier photomontage sélectionné par franceinfo n'est pas le plus optimiste : chaque président se retrouve de part et d'autre du Titanic, le paquebot qui a coulé en 1912.