Mer noire : la Russie affirme avoir tiré des coups de semonce contre un navire britannique, Londres dément

Les tensions entre Londres et Moscou sont palpables. La Russie a affirmé mercredi 23 juin avoir tiré des coups de semonce contre un navire britannique en mer Noire qui avait, selon Moscou, pénétré dans ses eaux territoriales au large de la Crimée annexée. L'incident a été démenti dans la foulée par le ministère de la Défense britannique, qui assure de son côté que son destroyer effectuait un "passage innocent" dans les eaux ukrainiennes. "Aucun coup de semonce n'a été tiré vers le HMS Defender", ajoute le ministère britannique.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.