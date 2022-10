Explosion du pont de Crimée : un symbole russe attaqué

Un pont stratégique reliant la Crimée à la Russie a été frappé, samedi 8 octobre. Ce symbole de l'annexion de la Crimée en 2014 sert notamment aux troupes russes pour acheminer des hommes et des munitions en Ukraine.

C'est un coup majeur porté à l'un des emblèmes de la présence russe en Ukraine. Un pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée a été frappé, samedi 8 octobre. Deux des quatre voies de circulation sont tombées à l'eau. Sur la voie haute, des citernes transportant du carburant ont pris feu. Au moins trois personnes ont perdu la vie. Les enquêteurs russes dépêchés sur place évoquent un attentat organisé avec un camion piégé.

Un pont symbolique pour Vladimir Poutine

Pour Vladimir Poutine, ce pont est le symbole de sa reconquête de l'Ukraine. En 2014, la Crimée, territoire ukrainien, est annexée par Moscou. Poutine lance aussitôt la construction de cet axe stratégique, avant de l'inaugurer lui-même quatre ans plus tard. Sans ce pont, diffcile pour la Russie d'acheminer le matériel militaire et le carburant au plus près du front sud. Resté silencieux ce samedi, le président russe a signé un décret spécial renforçant les contrôles d'accès au pont.