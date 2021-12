Europe : la tension grimpe à la frontière entre la Russie et l'Ukraine

La tension monte à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, alors que les troupes de Vladimir Poutine sont déployées à proximité du territoire ukrainien. Une situation qui s'envenime depuis de nombreuses années, et qu'explique Jean Chamoulaud, journaliste France Télévisions.

La situation entre la Russie et l'Ukraine s'aggrave fortement. Ces derniers jours, des déploiements de troupes armées russes ont été constatés par les Ukrainiens et les Américains. Un positionnement laissant songer à "un acte agressif, contre l'Ukraine, imminent", note Jean Chamoulaud, journaliste France Télévisions. Près de 115 000 soldats russes seraient disposés à proximité de la frontière, ce qui inquiète l'OTAN.



Une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, la crainte de Moscou

Ancienne république socialiste entre 1919 et 1991, l'Ukraine devient indépendante mais reste sous le giron de Moscou jusqu'à la Révolution orange de 2004. À partir de cette date, l'Ukraine se tourne peu à peu vers l'Ouest, au grand dam de la Russie. Dix ans plus tard, les Russes passent à l'offensive et envahissent la Crimée et Lougansk, "des régions à majorité russophones" indique le journaliste France Télévisions. La crainte des Russes est de voir l'Ukraine intégrer l'OTAN, qui leur assurerait une certaine sécurité militaire.