DIRECT. Guerre en Ukraine : la marine russe a repoussé une attaque de drones dans la baie de Sébastopol

En ce mois de novembre, à l'approche de Noël, les grosses licences vidéoludiques refont surface. God of War : Ragnarök ressuscite le très attendu duo formé par le demi-Dieu Kratos et son fils Atreus, une nouvelle chasse aux Pokémon s'ouvre et le plus célèbre des hérissons bleus parcourt un nouveau monde ouvert. Alors on joue à quoi en novembre ?