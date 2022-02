Crise en Ukraine : Emmanuel Macron va s'entretenir avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine

La France s'accroche à une voie diplomatique, dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. "Dans moins d'une demi-heure, Emmanuel Macron va s'entretenir au téléphone avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, avant un autre appel très important, [dimanche] à 11 heures, avec Vladimir Poutine", rapporte Jean-Baptiste Marteau, en direct du palais de l'Élysée (Paris), samedi 19 février.

Les ressortissants français invités à quitter l'Ukraine

Si la France souhaite à tout prix éviter un conflit militaire, "du côté du Quai d'Orsay on souligne aussi que la situation s'est considérablement durcie ces dernières heures", poursuit le journaliste. Le Quai d'Orsay recommande ainsi aux ressortissants Français de quitter l'Ukraine, "sauf motifs impérieux". "La France tentera tout jusqu'au dernier moment, mais à l'Élysée on reconnaît aussi qu'une seule personne a les cartes en mains et peut encore éviter cette guerre, et cette personne c'est Vladimir Poutine", conclut Jean-Baptiste Marteau.