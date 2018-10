Crimée : une explosion dans un collège fait au moins 18 morts, l'auteur de l'attaque serait un élève

La détonation a eu lieu dans la cantine de l'établissement, indiquent les autorités qui précisent que "la plupart des victimes sont des adolescents".

Au moins dix-huit personnes sont mortes et cinquante ont été blessées, mercredi 17 octobre, après l'explosion d'un "engin explosif non identifié" dans un établissement scolaire situé à Kertch, en Crimée, ont indiqué les autorités russes. Une enquête pour "acte terroriste" a été ouverte, a annoncé le Comité d'enquête russe, qui précise que la détonation a eu lieu dans la cantine de l'établissement et que "la plupart des victimes sont des adolescents".

L'explosion a eu lieu en fin de matinée dans un collège technique de Kertch, une ville portuaire de la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par la Russie au détriment de l'Ukraine.

Selon le Premier ministre de Crimée, l'auteur de l'attentat est un "élève" de l'établissement, qui s'est "suicidé" dans la bibliothèque après la tuerie.

Trois jours de deuil annoncés

Les premières images de télévision montraient des victimes évacuées du collège dans des ambulances de fortune. Les victimes "ont été emmenées dans des transports en commun, dans des bus, en ambulance. Ce sont des enfants et des employés", a déclaré à une télévision locale un homme au T-shirt couvert de sang.

Trois jours de deuil seront observés dans la péninsule, ont indiqué les autorités. La ministre russe de la Santé, Veronika Skvortsova, doit également se rendre sur place.