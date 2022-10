Crimée : le pont en partie détruit par une explosion, un camouflet pour Vladimir Poutine

Le pont stratégique de Crimée a été en partie détruit par une explosion, samedi 8 octobre. Construit à grand frais sur ordre de Vladimir Poutine, qui l’a inauguré en 2018, il sert notamment à l’acheminement d’équipements militaires russes en Ukraine. En direct de Moscou, on retrouve Luc Lacroix.

Quelle sera la réaction de Vladimir Poutine, suite à l’explosion du pont de Crimée ? "Pour la Russie, c’est confirmé que c’est l’Ukraine qui est derrière cette explosion. C’est un camouflet, d’abord parce que ce pont était très protégé. Nous y étions il y a un mois et nous avions vu un très important dispositif militaire", relate Luc Lacroix, correspondant de France Télévisions à Moscou. "Ensuite c’est un symbole, le symbole de l’annexion de la Crimée, donc cela ne fait guère de doute que Vladimir Poutine va réagir et probablement par la force", ajoute le journaliste.

Une attaque sur ce que la Russie "considère être son propre territoire"

"Mais quelles sont ses options sur le terrain ? Dans le sud et dans l’est de l’Ukraine, les troupes russes sont déjà en difficulté, elles reculent. Alors bien sûr, on ne peut pas s’empêcher de ne pas penser au recours à l’arme nucléaire. Cela fait des mois que la Russie souffle le chaud et le froid sur cette question, mais ce qui change ici, c’est qu’elle va considérer qu’il s’agit là d’une attaque sur ce qu’elle considère être son propre territoire", conclut Luc Lacroix, depuis Moscou.