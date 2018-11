Cinq questions sur l'escalade entre Kiev et Moscou, après la capture par la Russie de trois navires militaires ukrainiens

La Russie a arraisonné trois navires qui tentaient d'accéder à la mer d'Azov, une zone disputée entre Moscou et Kiev. La communauté internationale appelle à la désescalade.

C'est une escalade sans précédent dans cette zone disputée entre la Russie et l'Ukraine. Après l'arraisonnement par Moscou de trois navires de la marine ukrainienne qui tentaient d'accéder à la mer d'Azov, Kiev dénonce un "acte fou" et en appelle à la communauté internationale. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies demandée par les deux pays doit se tenir lundi 26 novembre, dans l'après-midi. Franceinfo fait le point sur cet accrochage et ses suites.

Que s'est-il passé en mer d'Azov ?

Dimanche, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir percuté un navire ukrainien et bloqué l'accès à la mer d'Azov. Les bateaux – deux vedettes blindées, le Berdiansk et le Nikopol, et le remorqueur Iani Kapu – tentaient d'entrer depuis la mer Noire dans le détroit de Kertch, qui sépare la Crimée de la Russie et marque l'accès à la mer d'Azov.

La situation s'est rapidement dégradée, l'Ukraine accusant dans la soirée les Russes d'avoir capturé ces navires après leur avoir tiré dessus. Sur 23 militaires à bord, six ont été blessés, dont deux grièvement, selon l'armée ukrainienne. La Russie a confirmé l'arraisonnement et l'"usage d'armes", mais ne fait état que de trois blessés.

La marine ukrainienne assure avoir averti la Russie à l'avance de l'itinéraire de ses navires. Selon elle, ces derniers ont passé plusieurs heures bloqués devant le détroit de Kertch par un navire pétrolier placé sous le pont de Crimée, qui enjambe le détroit.

Pourquoi ce détroit est-il stratégique ?

La mer d'Azov est située dans une région très sensible : entre la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, et le sud-est de l'Ukraine, théâtre d'une guerre avec les séparatistes prorusses. Le détroit de Kertch est la seule voie maritime entre la mer Noire et la mer d'Azov. C'est donc un axe stratégique de première importance, pour la Russie comme pour l'Ukraine. Moscou revendique le contrôle des eaux au large de la Crimée depuis l'annexion de la péninsule.

La mer d'Azov est située entre la Crimée, annexée par la Russie, et l'est de l'Ukraine. (GOOGLE MAPS)

De l'autre côté, l'Ukraine et les pays occidentaux accusent Moscou d'"entraver" délibérément la navigation des navires commerciaux via le détroit de Kertch. Les difficultés sont apparues avec la construction d'un pont très controversé de 19 km au-dessus du détroit. L'installation de ses arches en 2017 empêche le passage d'une partie des navires. Cette année, les gardes-frontières russes ont commencé à retenir des bateaux, officiellement pour des contrôles. Mais Kiev estime que Moscou pourrait aller jusqu'à préparer une offensive contre Marioupol, dernière grande ville sous contrôle du gouvernement ukrainien dans l'est du pays.

Comment l'Ukraine réagit-elle ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Conseil de sécurité et de défense ukrainien, réuni en urgence, a proposé au président Petro Porochenko d'introduire la loi martiale "pour 60 jours". Cette décision doit être entérinée par le Parlement ukrainien, dont une session extraordinaire est prévue dans l'après-midi. Mais un vote positif est loin d'être garanti. Pour Petro Porochenko, "la loi martiale ne signifie pas une déclaration de guerre" à la Russie, elle serait "introduite uniquement pour la défense".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavlo Klimkine, a appelé l'Occident à "former une coalition claire pour résister aux actes d'agression de la Russie". "Sur les instructions du président Porochenko, nous faisons immédiatement appel au Conseil de sécurité des Nations unies", a renchéri Volodymyr Ielchenko, représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'ONU. Kiev demande par ailleurs la libération de ses marins, ainsi que de nouvelles sanctions contre la Russie.

Comment la Russie se défend-elle ?

Moscou accuse les navires ukrainiens "de mener des actions illégales dans les eaux territoriales russes". La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé les "méthodes de bandits de grand chemin" de l'Ukraine : "D'abord des provocations, puis de fortes pressions, puis des accusations d'agression."

Lundi, le Kremlin a affirmé que "la partie russe a agi en stricte conformité avec la législation, à la fois le droit international et le droit intérieur", critiquant une "intrusion de navires de guerre étrangers dans les eaux territoriales russes".

Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a aussi accusé l'Ukraine d'utiliser des "méthodes dangereuses" dans le détroit de Kertch. "Cela pouvait créer et cela a créé une menace et des risques pour le déplacement normal des navires dans ce corridor maritime", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il s'agissait d'une "provocation".

Quelle est la réponse de la communauté internationale ?

Les pays occidentaux ont unanimement condamné l'arraisonnement des navires ukrainiens par Moscou. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a condamné sur Twitter "l'usage de la force par la Russie en mer d'Azov". "Les autorités russes doivent rendre les marins et les navires ukrainiens et s'abstenir de nouvelles provocations", a-t-il ajouté. Pour le Quai d'Orsay, "rien ne paraît justifier l'emploi de la force par la Russie".

Signe de la gravité de la situation, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra lundi à New York une réunion d'urgence réclamée par les deux pays. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a convoqué une "réunion extraordinaire" avec l'Ukraine lundi après-midi à Bruxelles, "à la demande du président Porochenko".