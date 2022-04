Coût de l'énergie : comment réduire la facture de gaz dans les entreprises et communes ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, face à la flambée des coûts de l'énergie, les Français sont invités à réduire leur consommation énergétique. C'est déjà le cas dans une blanchisserie de la Marne, et une commune du Cantal.

À Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne), une blanchisserie lave, sèche et repasse 650 kilos de linge chaque jour pour des hôpitaux, des maisons de retraite ou des restaurants. Pour faire tourner toutes les machines, il faut beaucoup d'énergie. La blanchisserie consomme en effet du gaz pour les séchoirs et les sécheuses-repasseuses et de l'électricité pour les machines à laver.



25 % d'économies sur le gaz en un an

"On a fait appel à un cabinet de conseil, qui est venu faire une évaluation", explique Laurent Buat, chef d'atelier dans la blanchisserie. Une évaluation qui a permis d'optimiser au mieux la consommation d'énergie de l'entreprise, avec 25 % d'économies sur le gaz en un an. Dans la commune du Rouget-Pers (Cantal), pour faire face à la flambée des coûts de l'énergie, le maire a reporté certains travaux de voirie, afin d'isoler au plus vite la salle polyvalente de la ville, dont la facture de chauffage a doublé.