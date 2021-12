Conflit Ukraine-Russie : la dureté de la vie dans un village ukrainien

Nevelske (Ukraine) porte les stigmates du conflit. Ce village, situé tout près de la ligne de front entre les séparatistes partisans de la Russie et l'armée ukrainienne, comptait 286 habitants en 2014, il en reste cinq mi-décembre 2021. Les autres ont fui depuis l'éclatement du conflit à la frontière russo-ukrainienne. Un tiers des maisons a été détruit par les affrontements qui se poursuivent à trois kilomètres de là.

Les plus âgés condamnés à rester

Seuls les plus âgés sont restés. Donetsk, la ville la plus proche, a fait sécession sous le contrôle des séparatistes. Les derniers habitants sont comme coupés du monde. Ils n'ont plus rien à manger si ce n'est du pain. Pour avoir de l'eau, une femme âgée récupère les eaux de pluie qu'elle fait bouillir. "Ce n'est pas une vie, si on n'était plus jeune, on pourrait partir, faire des ménages ailleurs", s'alarme une autre Ukrainienne âgée. Pour les aider, des associations humanitaires distribuent quelques vivres. Depuis le début du conflit, deux millions de personnes ont dû fuir la région du Donbass et 14 000 sont mortes dans les combats.