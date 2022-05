Cérémonie du 9 mai : Vladimir Poutine pourrait officiellement déclarer la guerre à l'Ukraine

Pour la cérémonie du 9 mai, qui fête la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, la Russie pourrait officiellement déclarer la guerre à l'Ukraine, alors que le conflit est jusqu'alors présenté comme une "opération militaire spéciale". "Vladimir Poutine ne peut se prévaloir d'aucune victoire significative (…). Effectivement, Vladimir Poutine pourrait déclarer la guerre à l'Ukraine", explique le journaliste Hugues Huet, envoyé spécial à Moscou (Russie), dimanche 8 mai.

La population rassurée par la propagande

Cette déclaration lui permettrait d'instaurer l'état d'urgence, de fermer les frontières, de rappeler les réservistes et de demander aux appelés d'aller au front. "Cela, évidemment, c'est une décision extrêmement sensible, vous imaginez l'émoi des familles devant ces fils, peu ou mal formés, qui partiraient au front et risqueraient la mort", détaille Hugues Huet. Depuis le 24 février, la population russe est rassurée par la propagande qui affirme que tout se déroule comme prévu. Déclarer la guerre serait alors un aveu d'échec.