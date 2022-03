"Ce serait bien de retourner la situation" : à Londres, ce comédien propose d’utiliser les maisons des oligarques russes pour héberger les réfugiés ukrainiens

Avec ses longues boucles grisonnantes et son grand sourire, le comédien Alan Davies passe quotidiennement à proximité des immenses propriétés de ces milliardaires. Devant la vidéosurveillance d’une imposante villa du Nord de Londres appartenant à un homme d’affaires russe qui figure sur la liste noire des autorités britanniques, il imagine le gardien l’observer et pester sur son écran de contrôle, en se disant : "On ne peut rien lui faire, il est sur la BBC... Passer sur la BBC, ça me protège !" Acteur et humoriste, Alan Davies fréquente les plateaux télé depuis plus de 25 ans, les caméras, il connaît.

Alors que Londres est parfois surnommée "Londongrad" ou "Moscou sur Tamise", c'est en se promenant dans ce coin de la capitale britannique, à côté de chez lui, que l’idée lui est venue : héberger des réfugiés ukrainiens dans ces demeures immenses, souvent vides et désormais saisies.

"Le contraste entre les gens qui ont quitté la Russie avec l’argent et ceux qui fuient l’Ukraine sans rien. C’est tellement brutal. Ce serait bien de retourner la situation". Alan Davies, comédien à franceinfo

Le comédien voit dans cette suggestion,"un geste important pour indiquer un changement d’attitude." Si sa proposition recueille des milliers de likes sur les réseaux sociaux, elle ne figure pas dans les projets de la majorité à la Chambre des communes britannique. Le Premier ministre Boris Johnson a néanmoins appelé, mercredi 30 mars, lors d'une audition devant les responsables des commissions parlementaires à "continuer d'intensifier les sanctions" contre la Russie jusqu'au retrait de tous les soldats russes en Ukraine.

I walk my dog near Athlone House in Highgate.Turns out it’s owned by an oligarch who paid £65m,as is nearby Beechwood House (£48m).London’s historical greed is shameful. RT if we should seize & repurpose these places & others to house Ukrainian refugees: https://t.co/zQdziZ3ZtZ — Alan Davies (@alandavies1) March 3, 2022

Impressionné par Volodymyr Zelensky

Alan Davies prévient : c'est un artiste, pas un homme politique. Il ne cherche pas à le devenir. Mais il est admiratif du parcours de son collègue Volodymyr Zelensky. Le président Ukrainien jouait la comédie auparavant, faisait des sketchs, comme lui. "Il m’impressionne beaucoup parce qu’il reste là-bas, il ne s’échappe pas, reprend Alan Davies. Combien de comédiens auraient ce courage ? Je pense que tout le monde admire Zelensky et on a peur pour lui aussi." Aujourd’hui, il a donc un message amical pour le président Ukrainien : "Reviens faire le comédien, tu en as fait plus qu’assez".