Biélorussie : le président Alexandre Loukachenko accuse l’Ukraine d’avoir tiré sur son pays

Alors que la communauté internationale s’interroge sur son degré d’implication dans la guerre en Ukraine, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, a accusé Kiev de l’avoir attaqué. "On nous provoque. Il y a trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l’Ukraine de frapper des cibles militaires en Biélorussie. Dieu soit loué, nos systèmes anti-aériens ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes", a-t-il déclaré, samedi 2 juillet.

La Biélorussie comme base arrière du Kremlin

Le président biélorusse a assuré que son pays n’avait pas l’intention de combattre aux côtés des Russes en Ukraine. Pourtant, son territoire sert de base arrière au Kremlin depuis le début de l’offensive. C’est notamment de son pays que les forces de Moscou s’étaient élancées pour tenter de prendre Kiev, en vain. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu’il allait livrer des missiles capables de transporter des charges nucléaires en Biélorussie. Fortement dépendant militairement et économiquement de la Russie, le régime de Minsk est aussi la cible des sanctions occidentales.