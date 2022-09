Assemblée générale de l'ONU : Emmanuel Macron en défenseur de la paix dans un long discours

Dans un discours très offensif, mardi 20 septembre, Emmanuel Macron a longuement évoqué la guerre en Ukraine à la tribune de l'ONU, à New York (Etats-Unis). "Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots contre la Russie", juge Anne Bourse, envoyée spéciale. "Le président français a accusé Moscou d'hégémonie et d'oligarchie politique. Des accusations fortes dans l'enceinte de l'ONU."

Emmanuel Macron prône toujours le dialogue

Toutefois, Emmanuel Macron ne change pas de ligne et prône la poursuite du dialogue. "Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doivent à nouveau se parler dans les prochains jours, note Anne Bourse. Un dialogue qui, pour l'instant, n'a jamais amené le président russe à changer de position depuis le début du conflit. Emmanuel Macron n'a pas non plus caché ses inquiétudes quant aux divisions qu'entraîne ce conflit entre l'Ouest et le reste du monde. Il a d'ailleurs pointé du doigt les pays qui ne prennent pas position."