Alpes-Maritimes : un syndic loge des familles ukrainiennes dans ses bureaux

Une mère de famille ukrainienne retrouve un peu le sourire avec ses filles, grâce à l’idée d’un président du syndic. En un mois et demi, ce patron a réussi à transformer ses 400 m² de bureaux à Grasse (Alpes-Maritimes), en foyer de sept chambres pour les réfugiées ukrainiennes. "On a eu l’informaticien qui a mis de l’informatique à disposition, un cuisiniste qui nous a donné des machines à laver", raconte Tjeerd Bangma, président de syndic de copropriété.

U n foyer à disposition des Ukrainiennes et de leurs enfants pendant trois ans

Avant d’accueillir les réfugiés, il a fallu transformer les WC des bureaux en salles de douche. Le plombier du syndic a tout aménagé en une semaine, avec deux ouvriers. Dans la chambre de Tatiana et de ses deux filles, les rideaux sont aux couleurs de l’Ukraine. Elles bénéficient d’une deuxième chambre pour plus d’intimité, plus de confort et avoir l’esprit libre pour prendre des cours de français et s’intégrer. Cette initiative privée et solidaire est inédite. L’entrepreneur met ce nouveau foyer à la disposition des Ukrainiennes et de leurs enfants pendant trois ans.