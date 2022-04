À Marseille, un hôtel-restaurant recrute des réfugiés ukrainiens

Quand elle a eu besoin de personnel, la propriétaire d'un hôtel-restaurant installé dans un immeuble construit par Le Corbusier à Marseille a fait appel à des réfugiés ukrainiens. En cuisine, le chef a sélectionné Kalina. Cette jeune commis de cuisine passionnée de gastronomie française est arrivée du Sud-Ouest de l'Ukraine. Des embauches qui ont permis à la propriétaire de pallier le manque de personnel.

Pour notre femme de chambre, c'était un contact avec une association ukrainienne qui a vu via Facebook que je cherchais à recruter du personnel ukrainien. Dominique Girardin Propriétaire de l’hôtel et du restaurant

L'aide d'une association

Pour trouver du personnel ukrainien, la propriétaire de l'établissement est en effet passée par l'association Pacifique culturelle ukrainienne. L'association vient en aide aux réfugiés en France mais organise aussi une entraide solidaire et alimentaire pour la reconstruction du pays.

C'est très triste ce qu'il se passe en Ukraine. Nadia Bardy Association Pacifique culturelle ukrainienne

Depuis le début de la guerre, l'association collecte aussi des dons : des vêtements et des médicaments qu'elle fait parvenir par camion une fois par semaine dans les zones de guerre.

Une directive européenne inédite

Les réfugiés ukrainiens ayant fui la guerre bénéficient depuis le 4 mars 2022 d'une directive européenne inédite. Les réfugiés bénéficient d'une protection temporaire dans n'importe quel pays européen et ce pour une durée d'au moins un an. Un laps de temps qui pourrait être prolongé en fonction de la situation en Ukraine. Les droits incluent l'accès à un logement et à un travail ainsi que l'accès aux soins. De quoi inciter les entreprises à embaucher en toute légalité les réfugiés arrivés sur le territoire.