La Haute-Vienne rénove et équipe des appartements pour accueillir les réfugiés ukrainiens

FTR

Derniers coups de pinceaux avant l'arrivée de familles ukrainiennes dans cet immeuble de Limoges. Ici, trois appartements ont été rénovés et entièrement équipés pour accueillir des réfugiés, grâce à l’aide notamment du réseau Envie qui récupère et réhabilite des appareils électroménagers : "Au total, on a fourni six appareils sur ce chantier, machines à laver et réfrigérateurs, et on pourra subvenir à la demande s’il y a d’autres projets", explique un des responsables de l’antenne locale de l’association.

Initiative humanitaire et sociale

D'ici quelques jours donc, des familles ukrainiennes s'installeront dans ces logements mis à disposition par le département de la Haute-Vienne. "Il y a un accueil qui est effectué dans des structures collectives sur Limoges, été ensuite, les familles sont réparties dans des logements comme ceux-là, où elles pourront vivre convenablement, avec du confort", explique Jean-Claude Leblois, le président du Conseil départemental de Haute-Vienne venu inspecter le chantier avant l'attribution des logements.

Un projet qui a un double objectif : à la fois humanitaire, avec l’accueil de ces familles éprouvées fuyant la guerre ; et social, avec l’emploi de personnes en réinsertion professionnelle par le biais d’associations locales. Parmi elles, Francis, ravi de travailler pour une bonne cause : "C’est pour ces réfugiés ukrainiens qui malheureusement prennent des bombes sur le coin du nez, et là ils seront plus à l’abri au moins. On est quand même fiers de venir en aide à ces gens-là".