A la télévision russe, des discours plus critiques envers le commandement militaire émergent

Le Kremlin promet de récupérer tous les territoires perdus dans les régions qu'il a récemment annexées en Ukraine, mais plusieurs émissions télévisées n'hésitent plus à parler de recul militaire, ni à critiquer la stratégie de l'armée.

Le changement de ton est flagrant à la télévision russe, mercredi 5 octobre. "Sur le front du Donbass, qui est désormais le territoire de la Russie, la situation est compliquée", déclare par exemple un présentateur, tandis qu'une chroniqueuse explique que les Russes "s'inquiètent tous terriblement. On est très déçus". Très va-t-en-guerre, les émissions de débat font d'habitude preuve d'un optimisme sans borne quant à une victoire russe. Mais la prise de Lyman par l'armée ukrainienne a fait poindre des critiques.



La mobilisation des Russes interroge

Une femme, farouche soutien de Vladimir Poutine, appelle à mettre à la porte ceux qui ne saisissent pas la gravité de la situation. "Si quelqu'un ne le comprend pas dans l'armée, il faut revenir au point de départ et remplacer ces gens. Je n'appelle pas à fusiller ces gens, comme vous, mais il faut les remplacer et enquêter sur les causes de cette situation", estime-t-elle. Quant à la mobilisation décrétée par Moscou, son efficacité est parfois questionnée.