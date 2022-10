À Kiev, une aire de jeux pour enfants touchée par les bombardements russes : "c'est un acte de terreur et un massacre du peuple ukrainien"

Le missile a éventré l'air de jeux pour les enfants et creusé un profond cratère, lundi 10 octobre au petit matin. Alina est une habituée des lieux, elle vient souvent avec ses petits-enfants, et elle est sous le choc. "J'habite à côté, à 500 mètres. Ce matin, j'ai entendu une énorme explosion, et ce qui me terrifie, c'est que pas plus tard qu'hier, j'ai amené ma petite-fille de deux ans dans ce parc", raconte-t-elle. Ces nouveaux bombardements la mettent en colère : "La situation est vraiment mauvaise, notre ville a été attaquée par les terroristes russes."

"Les gens meurent, ce sont des civils. C'est un acte de terreur et un massacre du peuple ukrainien." Alina, à franceinfo

Le parc a été littéralement balayé par cette explosion. Un toboggan est en pièce. Une scène de chaos, en plein coeur d'un quartier huppé de la capitale ukrainienne. "Les vitres de mon appartement ont tremblé très fort, et ici, tout a été soufflé", constate Volodymyr, habitant du quartier, qui a profité d'un moment de répit pour venir voir les dégâts. "Il n'y a aucune cible militaire autour de nous, il n'y a que deux musées et ce terrain de jeu pour les enfants. C'est juste un show pour leur peuple, pour lui dire 'regardez on a frappé une base de l'Otan'. Mais regardez ce qu'ils ont bombardé, c'est une aire de jeu pour les enfants, insiste-t-il. Le monde a compris qu'on avait à faire à des monstres terroristes."

L'attaque la plus longue sur Kiev

Pendant que Volodymyr parle, les sirènes retentissent dans la ville, "ça recommence", dit-il. Des sirènes qui rappellent que Kiev, épargnée depuis des semaines, est toujours en danger. Les habitants, terrorisés, courent rapidement se mettre à l'abri. Le maire de la ville Vitali Klitschko est lui aussi venu constater les dégâts de cette frappe russe. Quand il sort du parc, son visage est fermé. "L'attaque russe sur Kiev est la plus longue que nous ayons vécu, elle a duré près de cinq heures", dit-il gravement.

Le bombardement a laissé un large cratère dans cette aire de jeux à Kiev, le 11 octobre 2022. (JEREMY TUIL / RADIO FRANCE)

"C'est une grande tragédie. L'objectif de la Russie est de casser le moral de nos citoyens. Les Russes ne combattent pas des forces militaires, ils veulent tuer des civils. Poutine veut l'Ukraine sans les Ukrainiens", ajoute-t-il avec détermination. Une détermination que n'a pas brisée cette attaque massive sur la capitale. Les habitants, eux, ont appris à vivre avec la menace russe.