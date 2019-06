Les ministres de l'UE s'accordent sur un futur budget de la zone euro

Les ministres des Finances débattent depuis six mois de cette question qui divise les pays du Sud, partisans d'une plus grande solidarité, et ceux du Nord, adeptes de la rigueur budgétaire.

Le ministre français de l'Economie s'exprime après la réunion des ministres de l'Eurogroupe, le 13 juin 2019 à Luxembourg. (JOHN THYS / AFP)