Finlande : le centre-droit remporte les législatives et doit remplacer la Première ministre sortante Sanna Marin

Le chef du centre-droit a remporté les élections législatives en Finlande et doit remplacer la Première ministre sortante Sanna Marin. "C'est une grande victoire", a lancé Petteri Orpo, un ancien ministre de 53 ans, dimanche 2 avril. "Nous allons commencer les négociations pour un gouvernement en Finlande", a dit celui qui a désormais la possibilité de nouer une alliance vers la gauche avec Sanna Marin, ou avec le parti anti-immigration et eurosceptique des Finlandais de Riikka Purra. Selon des résultats quasi-définitifs portant sur plus de 98% des suffrages, le parti de la Coalition nationale est arrivé en tête avec 48 des 200 sièges du Parlement, devant le parti des Finlandais (46) et les sociaux-démocrates (43).

L'extrême droite pourrait ainsi entrer au gouvernement. Saluée aux cris de "Finlande ! Finlande !", leur dirigeante Riikka Purra s'est félicitée devant ses supporters du "meilleur résultat électoral" de l'histoire du parti nationaliste.

Sanna Marin, plus jeune cheffe du gouvernement au monde

Malgré une progression par rapport aux élections de 2019, Sanna Marin a reconnu sa défaite. "Félicitations au vainqueur des élections, félicitations à la Coalition nationale, félicitations au parti des Finlandais, la démocratie a parlé", a-t-elle dit. Populaire à l'étranger comme en Finlande, Sanna Marin s'est imposée comme une "Première ministre rock star", mais elle divise davantage dans son pays, où elle a été critiquée sur les finances publiques et l'inflation. Plus jeune cheffe du gouvernement au monde lors de son arrivée au pouvoir fin 2019, elle a été saluée pour sa bonne gestion de la pandémie de Covid-19 et du processus d'adhésion à l'Otan, et pour ses prises de position contre la Russie voisine.