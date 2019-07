VIDEO. Tyrolienne, rugby, tir à la corde... Boris Johnson, le roi des gaffes qui pourrait devenir Premier ministre du Royaume-Uni

Boris Johnson sait comment faire parler de lui... même à ses dépends. L'ancien maire de Londres a enchaîné les maladresses pendant toute sa carrière politique. Une liste de gaffes qui ne l'empêche, cet été, de candidater au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Mardi 9 juillet, l'ancien ministre des Affaires étrangères doit affronter son concurrent Jeremy Hunt lors d'un débat télévisé, avant le scrutin du 22 juillet qui devra les départager. Des cascades à répétition qui lui assurent aussi une sympathie de l'opinion et lui permet de faire passer ses messages pro-Brexit.

En 2012, par exemple, Boris Johnson était resté suspendu au-dessus du vide au cours d'une tyrolienne mal ficellée. Trois ans plus tard, il percutait un jeune joueur de rugby lors d'une démonstration à Tokyo où il avait mis un peu trop d'entrain. Idem quelques mois plus tard lors du "Poppy Day", l'événement annuel visant à commémorer les victimes de la Première Guerre mondiale. Boris Johnson s'essaie alors à un nouveau sport : le tir à la corde et finit par chuter dans l'herbe.