VIDEO. Theresa May parodiée sur du Dr. Dre : "Still M.A.Y.", le son qui tourne en dérision le Brexit

Le Royaume-Uni est en pleine ébullition. Il n'est pas encore assuré d'obtenir un délai supplémentaire pour le Brexit. Le Parlement britannique a tenté de gagner du temps, jeudi 14 mars, en approuvant le principe d'un report de la sortie de l'Union européenne. Mais la demande doit être approuvée à l'unanimité par les 27.

En attendant cet éventuel report, les médias outre-Manche gardent le sourire et ne ratent pas une occasion de tourner en dérision Theresa May, la Première ministre. Ainsi, le media culturel et sportif JOE a publié, mardi 12 mars, une parodie du titre Still D.R.E. du rappeur et producteur californien Dr. Dre. Grâce à un brillant montage de vrais discours de la Première ministre et du leader du parti pro-Brexit ERG, Jacob Rees-Mogg, le hit Still D.R.E. devient Still M.A.Y.

La parodie fait évidemment référence à la situation dans laquelle se trouve le Royaume-Uni : "Toujours faire pression pour partir, toujours échouer à prendre le leadership, toujours refuser d'admettre sa défaite", rappe Theresa May. Le résultat est bluffant et se rapproche étonnamment du titre original.