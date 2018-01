VIDEO. Patrick Martin-Genier : " Le Royaume-Uni quitte l'UE mais ne tourne pas le dos à l'Europe"

C'était le premier sommet depuis le vote du Brexit. Ce jeudi 18 janvier s'ouvrait la 35eme rencontre franco-britannique. L'immigration et la défense étaient les deux sujets au coeur des discussions. "La France et la Grande-Bretagne entretiennent des relations étroites et incontournable, confie Patrick Martin-Genier spécialiste des questions européennes. Ce sommet a porté une nouvelle initiative en matière de défense et de coopération entre la France et le Royaume-Uni. "

Quels sont les nouveaux éléments du traité ? Theresa May craint-elle l'isolement ? Quelles seront les conséquences du Brexit pour la France ? Patrick Martin-Genier était l'invité de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.