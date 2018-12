VIDEO. "Mon précieux !" L'acteur qui joue Gollum parodie Theresa May et son accord sur le Brexit

Andy Serkis, connu pour son rôle dans "Le Seigneur des anneaux", s'est amusé à jouer la Première ministre britannique en reprenant les mimiques de son personnage pour une campagne de communication réalisée par des partisans d'un nouveau référendum.

"Mon précieux..." Ces deux mots, prononcés avec une voix rocailleuse, vous rappelle sûrement quelque chose. Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'Andy Serkis, connu pour avoir interprété Gollum dans Le Seigneur des anneaux, qui parle. Cette fois, l'acteur ne tient pas un anneau dans les mains... mais l'accord sur le Brexit défendue par la Première ministre britannique, Theresa May.

Dans une vidéo diffusée sur YouTube le 9 décembre, l'acteur joue le rôle de Theresa May, représentée comme viscéralement attachée à l'accord sur le Brexit passé avec l'Union européenne. "Il est à moi. Rien qu’à moi. Mon Brexit…", s'exclame-t-il. Il s'agit en réalité d'une campagne de communication réalisée par des partisans d'un second référendum sur le Brexit. La vidéo a été visionnée plus d'un million de fois.

Mardi 12 décembre, la Première ministre britannique Theresa May entame des consultations auprès des dirigeants européens pour tenter d'obtenir des assurances supplémentaires sur l'accord de Brexit dans le but de convaincre son Parlement, remonté contre le texte, de le ratifier.