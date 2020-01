VIDÉO. Le Brexit doit être "une alerte" et permettre de "réfléchir enfin à un autre modèle européen" pour l'eurodéputé Nicolas Bay

"Est-ce qu'on ne peut pas, enfin, réfléchir à un autre modèle européen ?", plaide vendredi 31 janvier sur franceinfo le député européen du Rassemblement national Nicolas Bay. Le Brexit n'est "ni une bonne, ni une mauvaise nouvelle" et n'est pas, pour l'eurodéputé, un modèle à suivre. "On doit tout changer du sol au plafond", ajoute-t-il.

"Le Royaume-Uni a toujours été très réticent à l'égard des institutions européennes, poursuit Nicolas Bay. Ils n'étaient pas dans Schengen, il n'étaient pas dans l'euro. Ils ont fait le choix d'en sortir parce qu'ils n'en pouvaient plus de ce carcan coercitif attentatoire aux souverainetés nationales."

Ca doit être une alerte. On doit prendre en compte cette préoccupation qui s'exprime ailleurs. Nicolas Bay à franceinfo

Cette sortie de l'Union européenne doit appeler du changement, pour Nicolas Bay. "Si on ne veut pas que demain l'Union européenne sous sa forme actuelle se disloque totalement, on doit tout changer du sol au plafond, poursuit l'eurodéputé. Changer dans les orientations politiques, être capables de protéger nos frontières, capables de protéger notre économie, et changer dans le fonctionnement ; en finir avec une Commission européenne qui accapare l'essentiel des pouvoirs et qui essaie d'imposer sa vision aux États-membres, aux gouvernements qui ont la légitimité."