VIDEO. La décontraction de Boris Johnson, le pied sur la table à l'Elysée

La photo de Boris Johnson posant son pied sur une table basse à l'Elysée devant Emmanuel Macron a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux, jeudi 22 août, après l'entrevue des deux dirigeants organisée à Paris.

Boris Johnson est en effet apparu particulièrement détendu lors de cet entretien. Le nouveau Premier ministre britannique a d'emblée posé un pied sur une table en guise de plaisanterie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en observant la photo, il n'a cependant pas passé tout l'entretien dans cette position peu académique. En fait, Boris Johnson a fait face aux photographes et aux caméras en posant brièvement le pied droit sur la table, sous l'œil amusé du président français qui était visiblement en train de lui vanter les mérites de cette table.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4