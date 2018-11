VIDEO. "Je n'en ai pas la moindre idée" : un journaliste britannique avoue en direct être complètement perdu devant le Brexit

On attendait certainement de lui une analyse poussée, une explication sur les prochaines étapes du Brexit. L'émission britannique "BBC Breakfast" a interrogé le journaliste politique Chris Mason, lundi 12 novembre, pour en savoir plus sur le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais alors qu'un projet d'accord attend d'être finalisé, il a fait un compte-rendu… inattendu.

"Vous savez quoi ? Les gens comme moi sont payés – n’est-ce pas ? – pour avoir des connaissances approfondies, donner des prévisions, prendre du recul sur ces choses-là. Pour être capable de prédire ce vers quoi nous allons", a-t-il commencé, avant de nuancer : "Pour être tout à fait honnête : devant la situation actuelle, je n’ai pas la moindre idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines ! Est-ce que la Première ministre va trouver un accord avec l’Union européenne ? J’en sais rien ! Est-ce qu’elle va faire voter son accord par le Parlement ? J’en sais rien non plus ! Vous feriez mieux d’interroger [le personnage de dessin animé] Monsieur Blobby pour avoir une analyse parce que franchement, je pense qu’elle vaudrait autant que la mienne !"

"Quel héros"

La séquence, ponctuée de petites mimiques, a été diffusée sur les réseaux sociaux et, rapidement, Chris Mason est devenu le "héros" des internautes. "Quelle incroyable honnêteté, Chris. Je pense que certains de nos politiques pourraient apprendre de vous !" commente l'une d'entre eux. "Quel héros. C'était génial. Vous résumez parfaitement ma pensée", ajoute un autre. "Je l'adore. Plein d'honnêteté et d'humilité", écrit une utilisatrice de Twitter. "J'aime, j'aime, J'AIME Chris Mason. Magnifique sens de l'humour", conclut un dernier.

