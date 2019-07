VIDEO. En 2013, comment Boris Johnson voyait son avenir ?

Boris Johnson, vient de succéder à Theresa May qui a dû démissionner en raison de son échec à mettre en œuvre le Brexit. Pourtant, en 2013, ce n'est pas vraiment ce que le conservateur prévoyait. "J’ai beaucoup plus de chances d'être décapité par un frisbee ou de me réincarner en olive que d'être Premier ministre", avait-il tonné sur le plateau de Nicolas Delahousse sur France 2. En effet, Boris Johnson était catégorique : "Ça n'arrivera jamais", lançait-il.

Le nouveau Premier ministre tenait également des propos bien différents de ceux d'aujourd’hui concernant le Brexit. "Je voterais pour rester dans l'Union à condition d'avoir certains changements", affirmait-il.