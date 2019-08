VIDEO. Détesté et populaire… Qui est Boris Johnson ?

Un politicien abonné aux gaffes qui parvient toujours à transformer les désastres en triomphes. Un ancien journaliste doté d'un rapport compliqué avec les faits. Boris Johnson Alexander Boris de Pfeffel Johnson est aussi l'un des hommes politiques les plus connus au Royaume-Uni.

Il a étudié dans les établissements privés d'Ashdown House et Elton College. En 1983, il a intégré Oxford pour étudier les lettres classiques.

Une carrière de journaliste chaotique

Après l'université, il est licencié de son premier emploi de correspondant au Times pour avoir falsifié une citation. Envoyé à Bruxelles par le journal Daily Telegraph, il contribue à alimenter l'euroscepticisme grandissant des conservateurs. Grâce à ses articles abusifs au sujet de la réglementation européenne sur la courbure des bananes et au sujet des députés amassant des fortunes colossales grâce aux États-nations, il se fait rapidement un nom et devient le journaliste préféré de Margaret Thatcher.

Le début d'une carrière politique

En 1999, Conrad Black lui propose de devenir rédacteur en chef pour le Spectator, sous réserve qu'il reste à l'écart de la politique. Pour Boris Johnson, c'est l'occasion de lancer sa carrière politique. En 2001, il est élu député conservateur dans la circonscription de Henley on Thames. En 2008, il lance sa campagne pour devenir maire de Londres et remporte les élections. En février 2016, il annonce son soutien en faveur de la campagne de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne lors du référendum européen et parcourt le pays à bord d'un fameux bus rouge. En 2019, Boris Johnson devient le Premier ministre du Royaume-Uni.