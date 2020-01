VIDEO. "C'est un jour triste", déclare Emmanuel Macron à quelques heures du Brexit

Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, vendredi 31 janvier à minuit, est "un choc", a déclaré Emmanuel Macron quelques heures avant l'échéance. "C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière et nous faire réfléchir", a déclaré le chef de l'Etat dans une déclaration enregistrée.

"Ce Brexit est possible parce que nous avons fait de l'Europe trop souvent un bouc émissaire de nos propres difficultés, parce qu'aussi nous n'avons pas assez changé notre Europe", a-t-il ajouté. "Plus que jamais nous avons besoin d'Europe, face à la Chine ou aux Etats-Unis pour défendre nos intérêts", a insisté Emmanuel Macron. Mais il faut rendre l'Europe "plus souveraine, plus démocratique, plus proche de nos concitoyens et donc plus simple aussi dans son quotidien et que nous réussissions à rebâtir un projet européen plus clair".

"C'est un jour triste, ne nous le cachons pas. Mais c'est un jour qui doit aussi nous conduire à procéder différemment. A bâtir avec plus de détermination encore une Union européenne puissante, efficace et qui parvienne à vous convaincre davantage", a précisé le président français. Il a assuré que "les Vingt-sept resteront unis dans les négociations qui vont s'ouvrir avec [le Royaume-Uni] sur la future relation". Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait prochainement au Royaume-Uni pour "renforcer les liens bilatéraux".