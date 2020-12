VIDEO. Brexit : "L'impact sur l'économie française sera de 0,1 point de notre richesse nationale en 2021", indique Bruno Le Maire

"Notre évaluation, c'est que l'impact du Brexit sur l'économie française sera de 0,1 point de notre richesse nationale en 2021", a indiqué Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, lundi 14 décembre sur franceinfo. "C'est 0,1 point de trop, mais ce n'est pas grand-chose au regard de ce que cela va coûter aux Britanniques. Et surtout, nous saurons faire face", a-t-il ajouté, alors que la perspective d'un "no deal" commercial entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne semble la plus probable.

"Le commerce vers la Grande-Bretagne, c'est environ 33 milliards d'euros, ce n'est pas grand-chose au regard du volume commercial global de la France", a rassuré Bruno Le Maire. "Nous allons avoir quelques secteurs très durement touchés, ils ont besoin de tout notre soutien. Le président de la République ne cesse de se battre pour les pêcheurs", a-t-il souligné.

Les grands perdants du Brexit, ce seront les Britanniques. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie à franceinfo

"Le Brexit est une folie politique, une folie économique et une folie historique", a estimé le ministre de l'Économie. "Et je regrette que mes amis britanniques aient à en payer le prix, parce qu'ils payent le prix du populisme, ils payent le prix des mensonges : on a fait croire aux Britanniques qu'ils allaient pouvoir sortir de l'Union européenne mais continuer à garder accès au marché unique européen qui est un des plus riches de la planète. Non ! (…) On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre", a expliqué Bruno Le Maire.