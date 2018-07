Une majorité de Britanniques pour un référendum sur l'accord du Brexit

C'est la première fois qu'une majorité d'électeurs semble favorable à un second référendum, afin de valider les termes du futur accord de séparation.

Une majorité de Britanniques est désormais favorable à l'organisation d'un référendum sur les conditions du Brexit, une fois que l'accord de séparation sera conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est la première fois que la proportion d'électeurs favorables à un tel référendum dépasse celle de ceux qui y sont opposés, selon un sondage YouGov pour le journal The Times (en anglais).

Quelque 42% des personnes interrogées sont favorables à une consultation pour valider les termes du futur accord, contre 40% qui ne jugent pas cette procédure nécessaire. Le reste des 1 653 personnes consultées mercredi et jeudi dans l'ensemble du Royaume-Uni est sans opinion, précise le Times. Dans le détail, 58% des électeurs travaillistes, 67% des libéraux démocrates et 21% des conservateurs souhaitent un second référendum sur les termes du divorce.

La majeure partie des électeurs n'a pas changé d'avis sur le Brexit

Lors du référendum du 23 juin 2016, 17,4 millions de Britanniques, soit 51,9%, s'étaient prononcés en faveur d'une sortie de l'Union européenne contre 48,1% qui s'étaient exprimés en faveur d'un maintien. Deux ans après ce vote, le sondage de YouGov montre que la position de la majeure partie des électeurs n'a pas changé sur ce sujet. Si un second référendum devait avoir lieu sur l'appartenance de la Grande-Bretagne au bloc communautaire, 45% voteraient pour le maintien, 42% pour le Brexit, 4% ne voteraient pas et 9% seraient indécis.

Un autre sondage publié vendredi révèle une forte chute de popularité de Theresa May. Seulement 30% des personnes interrogées se disent satisfaites d'elle, soit 5% de moins qu'en juin. Parmi les électeurs conservateurs, le taux de satisfaction passe en un mois de 68 à 55%. Cette enquête pour l'Evening Standard (en anglais) a été réalisée entre le 20 et le 24 juillet par Ipsos MORI auprès de 1 023 personnes.