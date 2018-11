Une députée pro-Brexit, qui n'a visiblement rien compris, critique l'accord qui "ne donne aucune voix, aucun vote, aucun député" à Londres au sein de l'UE

Son argument est pour le moins inattendu. La députée britannique conservatrice Nadine Dorries, partisane du Brexit, a vivement critiqué l'accord négocié par sa Première ministre, Theresa May, avec l'Union européenne. "Cet accord ne nous donne aucune voix, aucun vote, aucun député, aucun commissaire", a déploré l'élue, samedi 17 novembre dans une interview à la chaîne britannique Sky News, semblant oublier que la sortie de son pays de l'UE impliquait forcément qu'il ne soit plus représenté au sein des institutions européennes.

