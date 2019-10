TVA, contrôles douaniers, "consentement" nord-irlandais... Les points sur lesquels repose le nouvel accord sur le Brexit

"Quand la volonté est là, un accord est possible. Nous en avons un !" Le président de la Commission européenne a annoncé sur Twitter, jeudi 17 octobre, qu'un nouvel accord sur le Brexit avait été trouvé par Londres et Bruxelles. Evoquant un texte "juste et équilibré", Jean-Claude Juncker a recommandé aux dirigeants des 27 Etats membres de l'approuver lors du sommet européen qui doit débuter dans l'après-midi dans la capitale belge. L'accord, qui prévoit les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l'UE, pourrait toutefois être rejeté par le Parlement britannique.

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9