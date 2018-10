Theresa May : l'accord sur le Brexit, "une bombe politique"

Pourquoi la nature de l'accord sur le Brexit avec l'Union européenne est un sujet sensible pour la première ministre britannique, Theresa May ? "Il y a encore eu des négociations l'après-midi [du 14 octobre], et il n'y a toujours pas d'accord parce que ce que propose Bruxelles est potentiellement une bombe politique pour Theresa May", explique le journaliste Arnaud Comte, en direct de Londres (Royaume-Uni). "Bruxelles, pour éviter qu'une frontière se recrée entre les deux Irlande après le Brexit, propose que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière, mais cela reviendrait à scinder le Royaume-uni en deux, et c'est la ligne rouge que c'était juré de ne pas franchir Theresa May", souligne-t-il.

Une majorité au Parlement en danger

Dimanche 14 octobre, Theresa May est "entre le marteau et l'enclume", rapporte Arnaud Comte. "Elle doit à tout prix ramener un accord de Bruxelles et elle doit lâcher du lest. Mais les députés de sa majorité l'attendent au tournant, puisque les dix députés qui font sa majorité au Parlement sont nord-irlandais, sont eurosceptiques, et si un tel accord dans ces conditions était trouvé, ces députés menaceraient de faire éclater la majorité", conclut le journaliste.