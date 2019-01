Royaume-Uni : un nouveau référendum sur le Brexit ?

La question n'est plus tabou, explique la correspondante à Londres pour France 3 Anne-Charlotte Hinet. Un député conservateur a déposé une proposition de loi pour un nouveau référendum sur la sortie de l'UE. Son raisonnement est simple : en 2016, les Britanniques ignoraient tout des complications et des conséquences parfois chaotiques d'un départ de l'Union. Donc il faut leur reposer la question.

Pas de majorité pour un second référendum

Mais un second référendum n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Une majorité de Britanniques y sont opposés, trouvant cela antidémocratique. Il n'y a pas de majorité au Parlement pour en accepter un et en voter le principe. Et enfin, Theresa May la Première ministre, qui a sauvé son poste mercredi 16 janvier, l'a toujours exclu, conclut la journaliste en duplex de la capitale de la Grande-Bretagne.

